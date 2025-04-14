Küçükmenderes Havzası’nın tarım ve hayvancılık alanındaki en önemli merkezi olan Ödemiş, 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı ile sektöre önemli bir katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Turan, fuarın çiftçilere yeni teknolojiler kazandırarak üretime güç katacağını vurguladı.

Fuar, tarım ve hayvancılığın zirve noktasına taşıyor

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Ticaret Odası iş birliğiyle, EFR Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan etkinlik, tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Fuara katılımın geçen yıla göre iki kat arttığını belirten EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, “Sektörün öncü isimlerini bir araya getiriyoruz. Bu yıl talepler arttı ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda daha kapsamlı hale getirdik. Katılımcı firmalarımızın yenilikçi ürünleriyle fuarımız, Ödemişli çiftçilerin ayağına kadar gelecek” dedi.

Yeni teknolojiler çiftçilerin üretimine güç katacak

Başkan Mustafa Turan, Ödemiş’in tarımda sahip olduğu verimli toprakların önemine dikkat çekti ve fuarın çiftçilerin daha verimli üretim yapmalarına yardımcı olacağını belirtti:

“Ödemiş, tarım, hayvancılık ve fidancılık gibi alanlarda Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri. Çiftçilerimizin yeni teknolojilere adapte olması, üretim gücünü artıracaktır. Bu fuar, yeni tarım teknolojilerinin çiftçilerimize ulaşmasını sağlarken, ilçe esnafımıza da ekonomik katkı sağlayacaktır.”

Fuar, hem tarım hem ekonomi için önemli bir adım

Başkan Turan ayrıca, fuarın ilçe ekonomisi üzerinde de olumlu etkiler yaratacağına inandığını ifade etti:

“Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, fuar boyunca ilçemizde konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu da yerel esnaflarımıza ekonomik destek sağlayacaktır. İlerleyen yıllarda fuarın büyüyerek geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz.”