Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 102. yıl dönümünde Ödemiş Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şubesi işbirliği ile düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 tarihinde vefat etmişti. Bu özel anma töreni, Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önündeki büstte başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turan, Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şube Başkanı Metin Kıral ve birçok yerel temsilcinin katılımıyla Zübeyde Hanım anısına karanfiller bırakıldı.

“Fedakarlıkları bugün de yol gösteriyor”

Belediye Başkanı Mustafa Turan, törende yaptığı konuşmada, Zübeyde Hanım’ın Atatürk’ü yetiştirirken yaptığı fedakarlıkların Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine güç verdiğini vurguladı. “Türk milletine ve Atatürk'e kattığı miras, bizim için büyük bir ilham kaynağı olmuştur” diyen Turan, Zübeyde Hanım’ın azim ve fedakarlığının nesiller boyu ışık tutmaya devam edeceğini ifade etti.

'Çocuk Gözüyle Zübeyde Hanım' sergisi

Törenin ardından, Atatürk Anı Evi’nde “Çocuk Gözüyle Zübeyde Hanım” sergisi açıldı. Sergide Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mustafa Almaz’ın yazdığı “Zübeyde Hanım’a Vefa” şiiri ve Elif Korkmaz’ın kaleme aldığı “Zübeyde Hanım: Bir Anne, Bir İlham Kaynağı” başlıklı kompozisyonu okundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şube Başkanı Metin Kıral da yaptığı konuşmada, “Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Zübeyde Hanım, Türk milletine çağdaşlığı armağan eden bir evladı yetiştirmiştir” dedi. Programda ayrıca Ödemiş Belediyesi Resim Kursu öğrencilerinin hazırladığı “Çocuk Gözüyle Zübeyde Hanım” sergisi gezildi. Katkı sağlayan öğrencilere katılım belgeleri ve Nutuk hediye edildi.