Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezindeki çevre kirliliğini önlemek ve güvenliği artırmak amacıyla hurda araç, iş makinası ve tarım aletlerini topluyor. Zabıta, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde ortak kullanım alanları temizleniyor ve estetik bir görünüm kazanıyor.

Hurda araçlar teker teker ortadan kaldırılıyor

Ekipler, sahibi belli olan hurda eşyalar için uyarılarda bulunarak, belirli bir süre içinde bu eşyaların kaldırılmasını talep ediyor. Bu uygulama, hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de ilçenin görsel cazibesini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, özellikle sıcak yaz aylarında yangın riskini azaltmayı hedefleyen bu çalışma, çevre sağlığını da korumayı planlıyor.

Ödemiş'in çevresi iyileşiyor

Belediye Başkanı Mustafa Turan, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Tarım ve hayvancılık kenti olarak, ekipmanların tarlalarda olduğu kadar evlerin önünde, yanlarında veya boş alanlarda da bulunması yaygın. Bu durum zamanla görüntü kirliliğine ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bir duruma gelmektedir. İlçe merkezindeki hurda araçlar, tarım aletleri ve iş makineleri ekiplerimiz tarafından toplanıyor. Bu çalışma, çevre sağlığı açısından önemli ve olası yaz yangınlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz.”