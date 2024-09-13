İYİ Parti Kadın - Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, ülke genelinde artan çocuk cinsel istismarı vakalarına dikkat çekerek, iktidarı acil eylem planı oluşturmaya davet etti. Ofluoğlu, bu kapsamda "Çocuk cinsel istismarında cerrahi veya kimyasal kısırlaştırma zorunlu hale getirilmelidir" dedi.

"Çocuklarını koruyamayan toplumun geleceği olamaz"

Ofluoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş ve İYİ Parti Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ile birlikte partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çocukları koruma yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir sistemin sonuçlarına dikkat çeken Ofluoğlu, "Çocuklarını koruyamayan bir toplumun geleceği olamaz" ifadelerini kullandı.

Ofluoğlu, devletin çocukların vücut bütünlüğünü ve yaşam haklarını koruma görevine vurgu yaparak, "Devlet, çocukları kötü muameleden koruma ve istismarı önleme yükümlülüğündedir" dedi. Ancak, mevcut durumun ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

İstismar vakalarındaki artış ciddi

Ofluoğlu, geçmişteki cinsel istismar vakalarına da atıfta bulunarak, Türkiye'de çocuk istismarı vakalarının artmasının sebeplerini açıkladı. Önceki dönemdeki bakanın "Bir kereden bir şey olmaz" sözüne tepki gösterdi.

Adalet yerini bulmalı

Son zamanlarda meydana gelen çocuk istismarı olaylarının ardından adaletin sağlanmadığını belirten Ofluoğlu, "Devletin varlığı hissedilmiyor, cinayetleri örtbas etme çabaları gözlemleniyor" dedi.

Caydırıcı ceza yok!

Cezaların caydırıcı olmadığını ifade eden Ofluoğlu, "Caydırıcı olmayan cezaların olduğu bir ülkede bu suçların tekrarlanmaması garanti edilemez" diyerek, devleti yönetenlerin bu konuda önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

Çocukları koruma yükümlülüğü

Ofluoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda 210 bini aşkın çocuğun cinsel istismara uğradığını belirterek, bu durumu "korkunç bir vahşet" olarak tanımladı. Çocukları korumak için acil eylem planlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Tedbir almak için ne bekliyorlar?"

Ofluoğlu, çocuk cinsel istismarında kısırlaştırmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, toplumda farkındalık oluşturulması ve cinsel istismar vakalarının olağanlaştırılmasına engel olunması gerektiğini belirtti. "Tedbir almak için ne bekliyorlar?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'de çocukların güvenliği için ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Ofluoğlu, "Halkı ve politika yapıcıları, cinsel istismarın gerçek doğası hakkında bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı kampanyalar düzenlenmelidir" dedi.