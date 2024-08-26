Bolu'da G.M.U. oğlunun kavga ettiği S.E.Y'yi (12) isimli otomobiliyle ezdi. Yaşananlar ise anbean kameraya yansıdı.

Gerede ilçesinde 11 Ağustos’ta iddiaya göre G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürdüğü sırada gördü.

Kadın, otomobilini iki çocuğun üzerine sürerken, S.E.Y.’ye çarpıp üzerinden geçti.

Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkarıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.’nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan G.M.U.’ya sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.