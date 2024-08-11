Yapay zekanın metin üretimindeki artışı, eğitim ve yayıncılık sektörlerinde yeni etik sorunları beraberinde getiriyor. Bu sorunun çözümü olarak, Princeton Üniversitesi öğrencisi Edward Tian tarafından geliştirilen GPTZero adlı yeni bir yapay zeka modeli tanıtıldı.

GPTZero: Yapay zeka metinlerini tespit edecek

GPTZero, yapay zeka tarafından üretilen metinleri tespit edebilme kapasitesine sahip. Model, metinlerin insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını belirlemek için iki farklı analiz yöntemi kullanıyor. İlk yöntem, metnin öngörülemezliğini ölçerken; ikinci yöntem, cümlenin karmaşıklığını ve anlaşılmazlığını değerlendiriyor. Bu iki kriter birleştirilerek, metnin yapay zekadan mı yoksa insandan mı geldiğine dair yüzdesel bir sonuç elde ediliyor.

Eğitim ve içerik üretiminde yeni çözümler

Yeni teknoloji, özellikle öğrencilerin ödevlerde yapay zeka kullanmalarını önlemek ve öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Ayrıca, içerik üreticileri için özgün metinlerin doğruluğunu kontrol etme amacıyla da kullanılabilir.

GPTZero'nun özellikleri neler?

GPTZero'nun sunduğu özellikler arasında, kullanıcıların giriş yapmadan 7 sayfaya kadar, giriş yaparak ise günlük 40 sayfaya kadar metin kontrolü yapabilmesi yer alıyor. Daha kapsamlı tarama hizmetleri için ise ücretli abonelik seçenekleri mevcut.