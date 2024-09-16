Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre; Eğitim İş İzmir Şubeleri öğretmenleri ve yöneticileri, 'güvenli okul, sağlıklı eğitim' konulu basın açıklaması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Daha öncesinde Eğitim Bir SEN'nin bahçede basın açıklaması yapması üzerine müdürlükle görüşüp açıklamayı bahçede yapmak isteyen öğretmenler, kolluk kuvvetinin itirazıyla karşılaştı. Uzun süre görüşmelerin ardından öğretmenler, müdür yardımcısının binada olmayışıyla sadece demir kapılar açıldı ve basın açıklamasını bahçe kapılarının girişinde yapıldı.

İtirazlar bahçe kapısını açtırdı

Şubenin 3 Nolu Başkanı Barış Düdü, Eğitim Bir Sen'in bahçede basın açıklaması yapıp Eğitim-İş'e itiraz edilmesine karşın il müdürlüğünün yetkileriyle yapılan görüşmeyi gazetemize aktardı. Düdü, "İçeri girdi yöneticilerimiz ve gereken durumu izah ettiler. Ama içeride şu an nöbetçi müdür yardımcısı olmadığı için sadece bahçenin demir kapılarını açıp, güvenlik kontrolünde giriş kapısı önünde açıklamamıza izin verildi" dedi.

"Eğitimde tasarruf olmaz"

Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Barış Düdü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"19,9 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri, hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz! Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez! Eğitim-İş olarak, okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanması için eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız."

"Düşük ücretli emek sömürüsü"

"Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirildiği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitim-İş olarak yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Özellikle pandemi sürecinde okulların hijyenik olmasının önemi herkesçe kavranmış olmasına rağmen ve okullarımızda artan şiddet olayları koca bir tehlike olarak gözümüzün önünde büyürken Millî Eğitim Bakanlığı bu sorunlar karşısında bugüne dek bir çözüm iradesi göstermemiştir. Bugün ise sorunu daha da beter hale getirmeyi seçmiştir. 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşgücü Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli sömürünün önünü açmıştır. Bu yönetmeliğe göre haftanın 3 günü 8 bin 447 TL’ye çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir, üstelik bu asla kabul edilemeyecek bir emek sömürüsüdür."

Sabun ve tuvalet kâğıdı ihtiyacı vurgusu

"Hemen her ilden birçok okul yöneticisi, bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını, gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen Bakanlık, artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir. Bugün okullarımıza 'sağlıklı eğitim, güvenli okul' kokartlarıyla giderek işyerlerimizi eylem alanımız yaptık. Şimdi de Türkiye’nin her ilindeki meydanlardan sesleniyoruz: Savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz! Kendi lükslerini 'itibardan tasarruf olmaz' tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, 3. sayfa haberlerinin rutin mekanları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyoruz."