Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan ilk altı madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Meslek örgütleriyle görüşülmeden Meclise sunulduğu için tartışma konusu olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin TBMM Genel Kurulda kabul edilen maddelerine göre eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar düzenlendi. Kabul edilen ilk altı maddede kamuda öğretmen atamasına yeni bir aşama getirecek olan Millî Eğitim Akademisinin kurulması, kurumun görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular da yer aldı.

AK Parti milletvekilleri öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kanun teklifinin 5. maddesi üzerine bir önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre öğretmenler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alacak ve kişilik haklarına saygı gösterecek, öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba gösterecek.

Öğretmenler, mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hâl, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek.

Öğretmenler, derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak.

Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları da düzenleyen maddeye göre öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Muhalefet partileri teklife neden karşı?

Farklı görüşten muhalefet partileri ve sendikalar Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’ne tepkiyle yaklaşıyor. Kanun sayesinde AK Parti’nin kendi ideolojisine göre öğretmen yetiştireceğini söylüyorlar. Ayrıca okulların tatile girmesiyle ücretleri kesilen sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili sorunlara çözüm getirilmemesi, söz verildiği hâlde kamuya öğretmen alımında mülakatın kaldırılmaması temel eleştiri noktaları olarak öne çıktı.

“Özel okul öğretmenleri, ücretli, sözleşmeli öğretmenler teklifte yok”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, teklifte özel okul öğretmenlerinin sorunlarına herhangi bir çözüm getirilemediğini belirterek, “Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına da çözüm yok. Teklife göre aynı derse giren öğretmenin biri ücretli, biri kadrolu, biri uzman, biri de başöğretmen diğeri de derse giremeyen aday öğretmen” dedi.

Eğitimin, anayasaya göre düzenlenmesi gereken bir alan olduğunu dile getiren Göl, eğitimin yönetmelikle yapılamayacağını ve yürütmeye bırakılamayacak bir alan olduğunu, partiler ve siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi.

“Millî Eğitim Akademisi dayatıldı”

Kanunun amacını öğretmen akademisi ile ilgili dayatma olarak açıklayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise teklifi şöyle değerlendirdi:

“Öğretmen yalvarmaz, boyun eğmez, el açmaz. Öğretmen ders verir. Fikri ve vicdanı hür hiçbir öğretmen bu kanun teklifini benimsemiyor ve istemiyor. Teklif, 1 milyonun üzerindeki, kamu kurumlarında, devlet okullarında görev yapan hiçbir öğretmenimiz ve sendikalar bu kanun tasarısını beğenmiyor ve istemiyor, çünkü hiçbirinin derdine derman olmuyor. Bu kanunu kim istiyor? Kimin faydasına? Millî Eğitimin topyekûn sorunlarını çözdük de bu mu kaldı? Bu kanunun bir amacı öğretmen akademisi (Millî Eğitim Akademisi) ile ilgili dayatmadır. Öğretmenleri daha fazla zapturapt altına almak için hazırlanmış bir kanundur.”

“100 okuldan 10’u özel okula dönüştü”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil ise “AK Parti iktidara geldiğinde her 100 okuldan 1,8'i özel okulken, 20 yılda her 100 okuldan 10'u özel okula dönüştü. Eğitim sisteminin sermayeye teslim edildi” dedi.

“En önemli sorun sistemsizlik ve plansızlıktır”

Kanun teklifinde “Nasıl daha iyi bir öğretmen yetiştirebiliriz” sorusuna cevap bulunamadığını iddia eden Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, “Millî Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kurarak kendi bakanlık durumuna paralel bir değerlendirme ile sonuç almaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.

Kaya, kanun teklifiyle eğitim fakültelerinin de içinin boşaltılmaya çalışıldığını ileri sürerek, “Bugün milli eğitimdeki en önemli problem, sistemsizlik ve plansızlıktır. Her gelen bakan sınav sistemi ile müfredatla ayrı şekillerde uğraşıyor. Sonrasında gelen, geçmişi reddi miras yaparak yeni bir yol bulmaya çalışıyorsa bunun adına plansızlık, öngörüsüzlük denir” ifadesini kullandı.

“Bir bakanın toplam bakanlık süresi neden 2,2 yıl”

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de bu kadar yerlilik, millilik, dini ve milli unsurlar üzerine siyaset üreten bir iktidar döneminde gençlerin neden değerlerden uzaklaştığını sordu. Ekmen, sorularını şöyle sürdürdü:

“Büyük bütçeli bakanlıklarda, ulaştırma, enerji, sağlık bakanlıklarında kesintisiz ve uzun süreli bakanlar varken Millî Eğitim Bakanlığında niye bir bakanın toplam bakanlık süresi 2,2 yıl? Kültür Bakanlığında niye bir bakanın toplam bakanlık süresi 2,4 yıl?”

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