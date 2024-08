New York Times’ın sağlık köşesi Ask Well bu hafta oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Uzmanlar, ojelerin tırnaklara doğrudan zarar vermediğini, ancak bazı dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu belirtiyor. Tırnak hastalıkları uzmanı Dr. Chris Adigun, tırnakların "nefes alması" gerektiği düşüncesinin bir mit olduğunu vurgularken, ojelerin altında oluşabilecek değişimlerin fark edilmesinin önemine dikkat çekti.

Oje tırnaklar için tehlikeli mi?

NYU Langone Health'ten dermatolog Dr. Adam Rubin’e göre, oje kullanımının tırnaklara doğrudan bir zararı bulunmuyor. Ancak, uzun süreli oje kullanımının bazı kozmetik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle koyu ve kırmızı renkli ojelerin tırnak yüzeyinde leke bırakabileceğini belirten Rubin, bu lekelerin zararlı olmadığını, ancak estetik açıdan rahatsız edici olabileceğini söyledi. Houston’daki MD Anderson Kanser Merkezi’nden Dr. Anisha Patel ise ojelerin tırnakları kurutabileceğini ve bu durumun beyaz lekeler oluşmasına neden olabileceğini ifade etti.

Tırnaklarınızı koruma yöntemleri

Ojelerin neden olabileceği lekeleri ve kuruluğu önlemek için şeffaf baz kat uygulaması öneriliyor. Ayrıca, tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirmek, keratin granülasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. Tırnaklarınıza zarar vermemek adına ojeyi çıkartırken aseton içermeyen ürünler kullanmak ve ojeyi kazımaktan kaçınmak gerektiğini belirten uzmanlar, jel tırnak uygulamalarında da dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Jel uygulamaların tırnakları kırılganlaştırabileceği ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, manikürler arasında tırnakların iyileşmesine olanak tanıyacak aralıklar bırakılmasını öneriyor.

Tırnak sağlığınız için dikkat etmeniz gerekenler

Uzmanlar, tırnaklarda oluşabilecek potansiyel sorunların fark edilebilmesi için ojenin düzenli olarak çıkarılıp tırnakların incelenmesini tavsiye ediyor. Özellikle tırnak üzerinde koyu çizgiler, yarılma, tırnak yatağından kalkma ve ağrı gibi belirtiler cilt kanseri veya mantar enfeksiyonları gibi ciddi durumların habercisi olabilir. Dermatologlar, bu tür belirtilerle karşılaşanların mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yıllık cilt kanseri kontrollerinde tırnakların da incelenmesi gerektiği hatırlatılıyor.