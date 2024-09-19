Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, derbi öncesinde sürpriz bir plan hazırlığında. Milliyet'te yer alan habere göre, Buruk, fiziksel olarak zorlu geçmesini beklediği derbide tecrübeli yıldız Dries Mertens'i yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.

Orta saha üçlüsü hazır

Mertens’in yerine, yeni transfer Gabriel Sara'nın 10 numara pozisyonunda görev yapması planlanırken, Lucas Torreira'nın yanına Berkan Kutlu’nun çekilmesi bekleniyor. Orta sahada daha dirençli bir yapı kurmak isteyen Okan Buruk, bu değişikliklerle derbide dengeyi kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'da asıl sürpriz ise yeni transfer Sallai olacak. Teknik direktör Buruk, hazır durumda olan oyuncuya ilk 11'de forma vermeye oldukça yakın.

En büyük koz Osimhen

Galatasaray'ın derbideki en büyük kozu ise Victor Osimhen olacak. Gaziantep FK maçının ertelenmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Nijeryalı santrfor, derbi mücadelesinde takıma geri dönerek Galatasaray'ın en önemli hücum gücü olacak.