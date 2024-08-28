NTV'nin haberine göre, UKOME tarafından belirlenen kısa mesafe servis ücreti 23 bin TL olarak açıklanmışken, bazı özel okullarda bu rakam 70 bin TL'den başlayarak 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Servis ücretlerindeki yüksek artışlar

UKOME, servis ücretlerine %16 oranında bir artış getirdi, ancak özel okullar bu zammı yetersiz bularak %80 ila %100 arasında değişen oranlarda kendi zamlarını uyguladı. Bu durum, sektörde büyük bir memnuniyetsizlik yaratırken, velileri alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirdi.

Taksi ulaşımı daha ekonomik

Yüksek servis ücretleri, taksiyle ulaşımın daha ekonomik hale gelmesine neden oldu. 2024-2025 eğitim yılında, öğrencilerin 180 gün boyunca okula gideceği göz önüne alındığında, 80 bin TL'lik bir servis ücreti günlük ortalama 444 TL'ye denk geliyor. Buna karşın, en yakın mesafeye taksiyle gidiş-dönüş ücreti ise 200 TL. Böylece veliler, kısa mesafelerde taksi kullanarak günlük yaklaşık 244 TL tasarruf edebiliyor.

Hukuki yollar açık

Veliler, bu fahiş fiyat artışlarına karşı hukuki haklarını kullanma konusunda harekete geçebilir. Avukat Kazım Yiğit Akalın, velilerin Tüketici Hakem Heyeti'ne veya ücretler bu heyetin sınırını aşıyorsa tüketici mahkemelerine başvurabileceğini belirtti. Ayrıca belediye, UKOME ve valilik gibi kurumlara da şikayette bulunulabileceğini ifade etti.