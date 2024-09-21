CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, okullardaki temizlik ve temizlik personeli sorununa dikkat çekerek, İŞKUR’un uyguladığı İşgücü Uyum Programı (İUP) nedeniyle okulların temizliğinin velilere kaldığını belirtti. Bakırlıoğlu, "Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin lira asgari ücret verildi, ancak bu dönem sistem değişerek personelin İŞKUR bünyesindeki programa dahil edilmesine karar verildi," dedi.

Yeni Sistemle Temizlik Sorunu Büyüyor

Bakırlıoğlu, yeni sistemin, haftada üç gün ve toplamda 22,5 saat çalışma süresi öngördüğünü ve bu süre zarfında temizlik personeline ayda yalnızca 8.447 lira ödeme yapıldığını ifade etti. "Bu parayla bir kişinin bile yaşamını sürdürmesi mümkün değil. İŞKUR bu şartlarda çalışacak personel bulamıyor; okulların temizliği velilere kalıyor," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

İŞKUR’un TYP Programı Sona Erdi

İŞKUR’un 2017 yılından beri okullarda uyguladığı Toplum Yararına Programı (TYP) ile temizlik elemanları alınırken, 29 Ağustos 2024’te bu programdan vazgeçildi ve İUP sistemine geçildi. Bakırlıoğlu, "Önceki yıllarda TYP kapsamında çalışan temizlik elemanlarının kadro talepleri için yargıya gitmesi, İŞKUR yetkililerini yeni bir sistem değişikliği yapmaya zorladı," dedi.

Çalışma Koşulları Tartışmalı

Yeni sistemle işe alınan personel, 9 Eylül 2024’te işbaşı yaptı. 30 Haziran 2025’e kadar geçerli olacak çalışma takvimine göre, çalışanlar ilk dört hafta boyunca haftada 37,5 saat, sonraki haftalarda ise haftada 22,5 saat çalışacaklar. Ancak çalışanların SGK primleri ödenmeyecek, yalnızca Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası-Meslek Hastalığı Sigortası yapılacak.

Bakırlıoğlu, "İUP’na başvuran yurttaşların büyük çoğunluğu, çalışma koşullarını ve ücreti öğrendikten sonra çalışmaktan vazgeçiyor," diyerek okullarda yaşanan temizlik personeli eksikliğinin boyutunu ortaya koydu. Velilerin, okulda temizlik personeli olmadığını veya yetersiz olduğunu bildirdiğini ifade eden Bakırlıoğlu, bu durumun eğitim ortamını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

"Sürdürülebilir Bir Sistem Değil"

Bakırlıoğlu, projenin "güvencesiz ve düşük ücretli iş modeli" yarattığını vurgulayarak, "Birçok okul, temizlik personeli eksikliği nedeniyle ya velilerden maddi destek talep ediyor ya da veliler dönüşümlü olarak okulları temizletiyor," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, İŞKUR’un bu uygulamasının hem emekçileri hem de okullardaki öğrencileri mağdur ettiğini belirten Bakırlıoğlu, "Devlet eliyle ucuz iş gücü oluşturmak için ortaya çıkarılan bu proje sürdürülebilir değildir," diyerek konuyu kapattı.