Yaz tatilinin ardından okula dönüş heyecanı sarhoş edici olabilir, ancak bu süreç çocuklar için stresli de olabilir. Uzmanlar, okulun ilk günü ve sonrasındaki uyum sürecini kolaylaştırmak için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü vurguluyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi Uzman Psikolog Duygu Gökyıldırım Uslu, çocukların yeni bir eğitim yılına başlamasıyla birlikte yaşadığı kaygıyı azaltmak için ebeveynlerin uygulayabileceği stratejileri paylaşıyor. Bu öneriler, hem çocukların hem de ailelerin okul dönemine daha huzurlu bir başlangıç yapmasını hedefliyor.

İşte uzman önerileri:

Uyku düzenini sağlayın: Tatil sonrası uyku saatlerini okul saatlerine yaklaştırarak çocuğun biyolojik saatini okula uygun hale getirin. Okul başlangıç tarihinden birkaç gün önce uyku düzenini değiştirerek yumuşak bir geçiş sağlayın. Telaşsız ve sakin olun: İlk gün sabahı erken kalkıp, çocuğunuzla birlikte sakin bir kahvaltı yapın. Telaşlı ve aceleci tavırlardan kaçının; çünkü çocuklar anne-babalarının endişelerini hissederler. Okulu birlikte keşfedin: Okulun ilk gününde çocuğunuzu yalnız göndermeyin. Erken gidip, sınıf, kütüphane gibi alanları gezdirin ve okulun rutinleri hakkında bilgi verin. Bu, çocuğun kaygısını azaltabilir. Olumsuz yorumlardan kaçının: Okul, öğretmenler veya diğer veliler hakkında olumsuz yorumlar yapmamaya özen gösterin. Çocuklar bu yorumları fark edebilir ve okuldan soğuyabilir. Ağlamayı kıyaslamayın: Çocuğunuzun okulda ağlaması normaldir. Diğer çocuklarla veya büyük kardeşiyle karşılaştırmayın. Onu dinleyin ve duygularını anladığınızı gösterin. Sakin bir şekilde konuşun: Çocuğun okulda gitmek istemediği durumlarda, sakince ve net bir şekilde okula gitmenin önemini anlatın. Kararlı ama nazik bir dil kullanın. Zorlamadan konuşturun: Çocuğunuzun okulda yaşadıkları hakkında fazla bilgi vermeye zorlamayın. Öğretmeni veya okul idaresi ile konuşarak bilgi alabilirsiniz. Çocuğunuzun kendisini daha iyi hissedeceği mesajını verin. Eğlenmeyi unutmayın: Okula dönüşü eğlenceli hale getirin. Okul temalı oyunlar veya kısa, basit ödevler ile okul materyallerine alışmasını sağlayın. Ayrıca, fiziksel aktiviteler yaparak enerjisini olumlu yönde yönlendirmesine yardımcı olun.

Bu öneriler, çocuğunuzun okulun ilk gününü daha az stresli ve daha keyifli hale getirmeye yardımcı olabilir.