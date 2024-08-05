Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler sırıkla atlama finalinde Armand Duplantis, 6.10 metrelik derecesiyle Olimpiyat rekoru kırdı. İsveçli sporcu, bu muazzam performansıyla tarihi bir başarıya imza attı.

Duplantis'in performansı, Olimpiyat tarihinin en yüksek sırıkla atlama derecelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Spor dünyası, bu olağanüstü başarıyı ve Duplantis'in atletik yeteneklerini büyük bir takdirle izliyor.

Olimpiyatlarda rekor kıran sporcu, kutlamasını Yusuf Dikeç tarzında yaptı.