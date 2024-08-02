Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular 1 Ağustos itibariyle etkileyici başarılar elde etti. Türkiye’nin uluslararası spor arenasında kazandığı bu başarılar, ülke spor tarihinde önemli bir kilometre taşı oluşturdu.
İşte Türk sporcuların başarıları;
1. Buse Naz Çakıroğlu:
Son Olimpiyat İkincisi boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50kg son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2. Busenaz Sürmeneli:
Son Olimpiyat Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli kadınlar 66kg son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
3. Filenin Sultanları:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız C grubundaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni son setini 25-15 aldığı karşılaşmada 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
4. Ulaş Berkim Tümer:
Ulaş Berkim Tümer, Okçulukta önemli bir rakibi mağlup ederek 3. tura yükseldi!!