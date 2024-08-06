Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Berke Akçam, erkekler 400m engel repesaj yarışında 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale yükseldi.

2022 doğumlu milli atletin yarı final mücadelesi yarın akşam (7 Ağustos) saat 20.35'te koşulacak.

Bu mesafede koşacak olan bir diğer milli atlet Yasmani Copello ise ısınma esnasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışmasına katılamayarak turnuvaya veda etti.

🇹🇷Berke Akçam yarı finalde!



👟 Erkekler 400 metre engelli repesaj yarışında mücadele eden sporcumuz, 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada tamamladı! #Paris2024



Tebrikler Berke! 👏 pic.twitter.com/8rNZbMWLvZ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024