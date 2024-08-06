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🤼‍♀️ Milli güreşçi 🇹🇷Evin Demirhan Yavuz, #Paris2024 kadınlar 50 kg son 16 turunda Kübalı rakibi Guzman Lopez'e mağlup oldu. pic.twitter.com/iwXLP2Lktn

Yavuz, Kübalı Lopez'in finale yükselmesi durumunda bronz madalya mücadelesi için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreş çi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50kg son 16 turunda Küba'dan Yusneylis Guzman Lopez'e 7-6 mağlup oldu. Maçın normal süresini 6-5 kazanmasına rağmen Küba tarafından gelen itiraz sonrası hakemler Kübalı sporcuya 2 puan daha vererek öne geçmesini sağladı. Milli güreşçi, hakemlerin sonucunda gözyaşlarını tutamadı.

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