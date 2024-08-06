Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50kg son 16 turunda Küba'dan Yusneylis Guzman Lopez'e 7-6 mağlup oldu. Maçın normal süresini 6-5 kazanmasına rağmen Küba tarafından gelen itiraz sonrası hakemler Kübalı sporcuya 2 puan daha vererek öne geçmesini sağladı. Milli güreşçi, hakemlerin sonucunda gözyaşlarını tutamadı.
Yavuz, Kübalı Lopez'in finale yükselmesi durumunda bronz madalya mücadelesi için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.
🤼♀️ Milli güreşçi 🇹🇷Evin Demirhan Yavuz, #Paris2024 kadınlar 50 kg son 16 turunda Kübalı rakibi Guzman Lopez'e mağlup oldu. pic.twitter.com/iwXLP2Lktn— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024
Editör: Engin Keskin