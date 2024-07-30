Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Vedat Albayrak, judo erkekler 81 kilo kategorisinde Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren mücadele, altın sete taşındı. Altın sette, Gerbekov üçüncü sarı kartını görerek diskalifiye oldu, ve Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Altın set ile galibiyet geldi

Normal sürede iki sporcu da puan alamazken, altın set kuralları gereği ilk skoru elde eden veya rakibine üç sarı kart gösterilen sporcu galip ilan ediliyor. Gerbekov'un üçüncü sarı kartını görmesiyle Vedat Albayrak 10-0'lık skorla galibiyeti elde etti.

Sonraki rakip: Takanori Nagase

Albayrak, son 16 turunda Japonya'nın güçlü judokalarından Takanori Nagase ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Albayrak, Olimpiyat yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

Olimpiyat komitemizin resmi sosyal medya hesabındaki paylaşım ise şu şekilde:

#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi erkekler 81kg'da temsil eden judokamız Vedat Albayrak, son 32 turunda Bahreyn'den Askerbii Gerbekov'u yenerek son 16 turuna yükseldi. 🥋



🇹🇷Sporcumuz son 16 turunda ilerleyen dakikalarda Japonya'dan Takonari Nagase ile karşılaşacak. pic.twitter.com/UL1B52DS9s — Team Türkiye (@TeamTurkiye) July 30, 2024