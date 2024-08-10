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🇹🇷NAFİA KUŞ AYDIN'DAN BRONZ MADALYA! 🥉 🤼‍♀️ Milli tekvando cu, #Paris2024 kadınlar +67 kg üçüncülük maçında Büyük Britanyalı rakibi Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup etti. Tebrikler Nafia! 👏 pic.twitter.com/Q4BHo2wSQ5

Milli teakwondocu, +67 kg klasmanında Büyük Britanyalı rakibini mağlup etti.

Filenin Sultanları, Olimpiyatlarda dördüncü oldu

Filenin Sultanları, Olimpiyatlarda dördüncü oldu

Kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde eden Aydın, aynı zamanda Türkiye'ye Paris 2024 olimpiyatlarındaki 8. madalyasını kazandırmış oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

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