Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

Kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde eden Aydın, aynı zamanda Türkiye'ye Paris 2024 olimpiyatlarındaki 8. madalyasını kazandırmış oldu.

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Milli teakwondocu, +67 kg klasmanında Büyük Britanyalı rakibini mağlup etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ