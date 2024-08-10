Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.
Kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde eden Aydın, aynı zamanda Türkiye'ye Paris 2024 olimpiyatlarındaki 8. madalyasını kazandırmış oldu.
Milli teakwondocu, +67 kg klasmanında Büyük Britanyalı rakibini mağlup etti.
🇹🇷NAFİA KUŞ AYDIN'DAN BRONZ MADALYA! 🥉— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
🤼♀️ Milli tekvandocu, #Paris2024 kadınlar +67 kg üçüncülük maçında Büyük Britanyalı rakibi Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup etti.
Tebrikler Nafia! 👏 pic.twitter.com/Q4BHo2wSQ5
Kaynak: HABER MERKEZİ