Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

Kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını alan milli sporcu, aynı zamanda Türkiye'ye Paris 2024'teki 7. madalyasını kazandırdı.

Bronz madalya maçından sonra milli güreşçi, güreş kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ