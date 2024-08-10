Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

Kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını alan milli sporcu, aynı zamanda Türkiye'ye Paris 2024'teki 7. madalyasını kazandırdı.

Bronz madalya maçından sonra milli güreşçi, güreş kariyerini noktaladığını açıkladı.

Ve bizim için yürek burkan bir an 💔



🇹🇷 Taha Akgül, bronz madalya maçı sonrası minderde ayakkabılarını çıkardı ve güreş kariyerini noktaladı. pic.twitter.com/sJvR3mfD4A