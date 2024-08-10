Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.
Kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını alan milli sporcu, aynı zamanda Türkiye'ye Paris 2024'teki 7. madalyasını kazandırdı.
🇹🇷TAHA AKGÜL'DEN BRONZ MADALYA! 🥉— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
🤼♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 erkekler serbest stil 125 kg üçüncülük maçında Kırgız rakibi Ayaal Lazarev'i teknik üstünlükle 7-0 mağlup etti.
Tebrikler Taha! 👏 pic.twitter.com/0r3jpeJlQr
Bronz madalya maçından sonra milli güreşçi, güreş kariyerini noktaladığını açıkladı.
Ve bizim için yürek burkan bir an 💔— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
🇹🇷 Taha Akgül, bronz madalya maçı sonrası minderde ayakkabılarını çıkardı ve güreş kariyerini noktaladı. pic.twitter.com/sJvR3mfD4A