Olympiakos ile Real Madrid, 23 Nisan'da THY Euroleague Play-Off maçında karşılaşacak. Mücadele, saat 21:30’da Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2’den yayınlanacak.
Olympiakos ve Real Madrid THY Euroleague Play-Off’ta karşılaşıyor
Olympiakos ile Real Madrid, THY Euroleague Play-Off turunda 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pire’de bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak ve saat 21:30'da başlayacak.
Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olacak ve ilgili platformlardan erişim sağlanabilecek.
Olympiakos-Real Madrid maçı yayın bilgileri
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Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba
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Saat: 21:30
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Stadyum: Barış ve Dostluk Salonu, Pire
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Yayın Kanalları: Tuttur TV, S Sport Plus, S Sport 2 (şifreli)
Maçı izlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlar üzerinden canlı yayınlara ulaşabilecek. Yayın bilgileri ve erişim detayları aşağıda yer almaktadır.
Yayın platformları ve erişim bilgileri
Tuttur TV
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İddaa numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanıyor.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapılıyor.
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Yayınlar şifreli olarak sunuluyor.
S Sport Plus
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İnternet platformu üzerinden şifreli yayın imkânı sunuyor.
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Mobil uygulamalarla da erişim sağlanabiliyor.
S Sport 2
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Kablo TV: 241. kanal
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Tivibu: 74. kanal
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Turkcell TV+: 78. kanal
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Vodafone TV: 12. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılıyor.