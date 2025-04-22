Olympiakos ile Real Madrid, 23 Nisan'da THY Euroleague Play-Off maçında karşılaşacak. Mücadele, saat 21:30’da Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2’den yayınlanacak.

Olympiakos ve Real Madrid THY Euroleague Play-Off’ta karşılaşıyor

Olympiakos ile Real Madrid, THY Euroleague Play-Off turunda 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pire’de bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak ve saat 21:30'da başlayacak.

Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olacak ve ilgili platformlardan erişim sağlanabilecek.

Olympiakos-Real Madrid maçı yayın bilgileri

Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 21:30

Stadyum: Barış ve Dostluk Salonu, Pire

Yayın Kanalları: Tuttur TV, S Sport Plus, S Sport 2 (şifreli)

Maçı izlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlar üzerinden canlı yayınlara ulaşabilecek. Yayın bilgileri ve erişim detayları aşağıda yer almaktadır.

Yayın platformları ve erişim bilgileri

Tuttur TV

İddaa numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanıyor.

Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapılıyor.

Yayınlar şifreli olarak sunuluyor.

S Sport Plus

İnternet platformu üzerinden şifreli yayın imkânı sunuyor.

Mobil uygulamalarla da erişim sağlanabiliyor.

S Sport 2

Kablo TV: 241. kanal Torino-Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tivibu: 74. kanal

Turkcell TV+: 78. kanal

Vodafone TV: 12. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılıyor.