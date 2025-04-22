Olympiakos ile Real Madrid, 23 Nisan'da THY Euroleague Play-Off maçında karşılaşacak. Mücadele, saat 21:30’da Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2’den yayınlanacak.

Olympiakos ve Real Madrid THY Euroleague Play-Off’ta karşılaşıyor

Olympiakos ile Real Madrid, THY Euroleague Play-Off turunda 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pire’de bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak ve saat 21:30'da başlayacak.

Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olacak ve ilgili platformlardan erişim sağlanabilecek.

Olympiakos-Real Madrid maçı yayın bilgileri

  • Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba

  • Saat: 21:30

  • Stadyum: Barış ve Dostluk Salonu, Pire

  • Yayın Kanalları: Tuttur TV, S Sport Plus, S Sport 2 (şifreli)

Maçı izlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlar üzerinden canlı yayınlara ulaşabilecek. Yayın bilgileri ve erişim detayları aşağıda yer almaktadır.

Yayın platformları ve erişim bilgileri

Tuttur TV

  • İddaa numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanıyor.

  • Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapılıyor.

  • Yayınlar şifreli olarak sunuluyor.

S Sport Plus

  • İnternet platformu üzerinden şifreli yayın imkânı sunuyor.

  • Mobil uygulamalarla da erişim sağlanabiliyor.

S Sport 2

Kaynak: HABER MERKEZİ