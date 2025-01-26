Ömer Bolat Cumhur İttifakı, Türkiye’yi Daha Iyi Noktalara Taşıyacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 yıldaki büyük başarılarına, ekonomik hedeflerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hedefleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da düzenlenen AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 22 yılda Türkiye'yi her alanda önemli mesafeler kat ettirdiğini vurguladı. Eğitim, sağlık, adalet, sanayi ve tarımda sağlanan büyük ilerlemelerden bahseden Bolat, "Cumhur İttifakı olarak biz, her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bugün Türkiye, dünya ile yarışan bir ekonomiye sahip. Ancak bu başarı, sadece bizlerin değil, halkımızın desteğiyle mümkün oldu" dedi.

"Muhalefet kriz edebiyatı yapıyor"

Bakan Bolat, Cumhur İttifakı’nın çalışmalarını "hizmet odaklı" olarak tanımlayarak, muhalefeti eleştirdi. "Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin mücadelesine karşı sürekli felaket tellallığı ya da kriz edebiyatı yapan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bizim amacımız daha güzel hizmetler yapmak, halkımızı memnun etmek ve ülkemize değer katmaktır. Ama bakıyoruz ki, muhalefet aldıkları belediyelerde sadece kadrolaşmaya yönelmiş ve hizmetlerin geriye gitmesine neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Belediyelerdeki beceriksizliği görüyoruz"

Ömer Bolat, muhalefetin belediyelerdeki yönetim biçimini sert bir şekilde eleştirerek, "Hizmet yerine, eş, dost ve akrabalarına yerleşim sağlayarak, belediyelerde beceriksizlik ve hizmetsizlik görmekteyiz. Bizim amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak, ülkemizi daha da ileriye taşımaktır. Belediyelerdeki başarısızlık, halkımız tarafından çok iyi görülmektedir" dedi.

"Cumhur İttifakı kadrolarına destek artarak devam edecek"

2024 yerel seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Son yerel seçimlerde Türkiye'de iyi ile kötünün, çalışkan ile tembelin farkı görüldü. Bu seçimde de halkımız, çalışkan ve üretken kadrolara destek verecektir. 2028 genel seçimlerinde ve 2029 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kadrolarının devam etmesine halkımızın desteği artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

,"Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hedef yüksek"

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini överek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri vasıflarına sahip bir liderdir. Onun liderliğinde, Türkiye her geçen gün daha büyük adımlar atmaktadır. 22 yılın sonunda, bu başarıların sembolleriyiz ve halkımız, bizlere olan güvenini her zaman göstermiştir" dedi.

"Kadınlarımızın katkısı büyük"

Kadınların toplumda daha fazla söz sahibi olması için AK Parti tarafından büyük reformlar yapıldığını belirten Bolat, "Ak kadınlar, bu 22 yılın başarısında en büyük rolü oynadı. Kadınlarımız, sadece evlerinde değil, her alanda görev aldı. Meclis’te, toplumda, üniversitelerde, medya ve diğer alanlarda kadınlar önemli bir yer edinmiştir. Bu başarıda kadınlarımızın katkısı yadsınamaz" dedi. Kadınların iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 27,9 iken 2023’te yüzde 36’ya yükseldiğini, 2028 hedefinin ise yüzde 40 olduğunu belirtti.

"Sakarya'da yüzde 60 hedefi"

Sakarya'nın Cumhur İttifakı'na her zaman güçlü destek verdiğini belirten Bakan Bolat, "Sakarya'da Cumhur İttifakı olarak yüzde 60'ları göreceğimize inanıyorum. Bu coşku ve heyecan, bizlere büyük motivasyon veriyor. İnşallah bu başarıyı seçim sonuçlarına da yansıtarak daha fazla hizmet vereceğiz" dedi.

"Ekonomik büyüme ve yatırımlar sürdürülüyor"

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, "Geçtiğimiz yıl yüzde 3.2 büyüme sağladık. İhracatımız arttı, dış ticaret açığını azalttık. Türkiye, zor şartlar altında dahi büyümeyi sürdürdü. Bu yıl sonuna kadar yapılan ekonomik yatırımların halkımıza daha fazla fayda sağlaması için çalışmalarımız devam edecek" dedi. Ayrıca deprem felaketinin, Türkiye’nin ekonomik gelişimini geçici olarak yavaşlattığını ancak gelecek yıllarda büyük bir rahatlama olacağını belirtti.

"75 milyar dolar harcandı"

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yapılan devasa çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bolat, "Deprem bölgelerindeki inşa ve iyileştirme faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. 75 milyar dolar harcandı, ancak bu sürecin sonunda daha güçlü ve güvenli şehirler inşa edeceğiz" dedi. Bakan Bolat, deprem harcamalarının tamamlanmasının ardından bütçedeki imkanların emekli, işçi ve diğer kesimlere daha fazla hizmet sunmak için kullanılacağını belirtti.

Bakan Bolat, gelecekteki hedeflerine dair umutlu bir mesaj vererek, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Kadınlarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz ve emeklilerimizle daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. 22 yıllık başarı, yalnızca bir başlangıçtır" dedi.