FED’in faiz indirimi beklentileri ve ABD hükümetinin olası kapanma riski, altın ve Bitcoin fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Ons altın 3.977 dolar, gram altın 5.338 TL ve Bitcoin 126 bin 270 dolara ulaştı.

Altın fiyatları rekor kırıyor

ABD ekonomisinden gelen zayıf istihdam verileri sonrası FED’den ekim ve aralık toplantılarında faiz indirimi beklentisi, değerli metallerin yükselmesini destekliyor. Aynı zamanda ABD hükümetinin “daha uzun süreli kapalı kalma” riski, yatırımcıların güvenli liman talebini artırıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 3.977 dolarla yeni rekor seviyesini test etti. İç piyasada ise 7 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.338 TL ile zirveyi gördü. TSİ 06:30 itibarıyla spot gram altın 5.315 TL civarında seyrediyor.

Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 5.500 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın 8.990 TL’den alıcı buluyor.

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

Kripto varlık piyasasında Bitcoin, dün akşam saatlerinde 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bugünkü işlemlerde BTC fiyatı 124 bin 500 dolar civarında seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta 3,25 milyar dolar girişin ardından, bu haftanın ilk işlem gününde ABD’li ETF’ler aracılığıyla Bitcoin’e 220 milyon dolarlık yeni para girişi gerçekleşti.

ABD’de kapanma belirsizliği ve piyasa etkisi

Analistler, ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair henüz bir işaret olmadığını belirtiyor. Senato’da yakın zamanda anlaşma olasılığı düşük görülürken, bazı senatörler hükümetin yeniden açılmasına yaklaşılmadığını ifade ediyor.

Bu belirsizlik, güvenli liman yatırımları için destekleyici bir ortam sunuyor ve hem değerli metaller hem de kripto varlıklar için fiyatları yukarı çekiyor.