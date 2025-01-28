OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 modelini değerlendirdi. Altman, bu modelin "fiyatına göre sunduğu performansın oldukça etkileyici" olduğunu belirterek DeepSeek'i önemli bir rakip olarak gördüğünü açıkladı.

Altman, “Yeni bir rakibimizin olması gerçekten enerji verici. Ancak, OpenAI olarak çok daha güçlü modeller sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Rekabet OpenAI’ı harekete geçiriyor

Altman, rekabetin ekibe ilham verdiğini vurguladı:

“En büyük heyecanımız, araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmek. Misyonumuz doğrultusunda bilgi işlem her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor.”

OpenAI’ın, yapay zeka alanında liderliği sürdürmek için kararlılıkla çalıştığını belirten Altman, “Araştırma ve geliştirme süreçlerimiz hız kesmeden devam ediyor,” dedi.

Yeni OpenAI modelleri geliyor

Sam Altman, gelecek nesil yapay zeka modellerine dair de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle AGI (Artificial General Intelligence - Yapay Genel Zeka) konusundaki hedeflerine vurgu yapan Altman, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya yapay zekayı daha fazla kullanmak isteyecek ve gelecek nesil modeller karşısında hayrete düşecek. Hepinizi AGI ve ötesiyle tanıştırmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”