Geleneksel olarak eski kıyafetlerle fındık toplama işine girişen Ordulu işçiler, bu yıl hasat sürecini eğlenceli bir moda gösterisine dönüştürdü. Kendi deyimleriyle "bahçe kombinleri" ile adeta bir podyuma çıkar gibi sergiledikleri kıyafetler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ordu’da fındık hasadı: Moda ve eğlence bir arada

Türkiye’nin en büyük fındık üretim alanlarından biri olan Ordu’da, hasat sahil kesimlerinde büyük ölçüde tamamlanırken, orta ve yüksek kesimlerde hummalı bir çalışma devam ediyor. Ancak bu yıl fındık toplama süreci, alışılmışın dışında bir eğlence ile renklendi. Eski kıyafetlerini giyip bahçeye inen işçiler, kendilerini birer manken gibi podyumda hissederek kıyafetlerini sergilediler.

Bahçe kombinleri: Eski kıyafetlerden moda ikonlarına

Fındık bahçelerinde günün erken saatlerinde çalışmaya hazırlanan işçiler, bu yıl eski kıyafetlerini bir defile havasında sundular. Yıpranmış giysilerle oluşturulan ilginç kombinler, işçilerin enerjisi ve yaratıcılığı ile birleşerek ortaya eğlenceli bir manzara çıkardı. Yolun ortasında adeta bir moda gösterisi düzenleyen işçiler, birbirinden ilginç ve renkli kıyafetleriyle sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

Sosyal medyada viral oldular

Bu eğlenceli anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan işçiler, büyük bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Bahçe kıyafetleriyle podyumda yürüyen mankenler gibi poz veren fındık işçileri, hem yüzlerde gülümseme oluşturdu hem de zorlu hasat sürecine farklı bir bakış açısı kazandırdı.