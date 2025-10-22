Vatandaşlar artık e-Devlet ve e-Nabız platformları üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların organ bağışı vasiyetlerini dijital ortamda yapabileceklerini duyurdu. Açıklamasında, süreci kolaylaştırmak için e-Devlet ve e-Nabız platformlarının kullanıma açıldığını belirtti.

“Her Bağış Yeni Bir Hayattır’ diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. ‘Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel.’”