Jandarma tarafından 10 ilde beş ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 38 şüphelinin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, şüphelilere ait; beş mesken, 15 arsa, altı dükkan, 32 araç ile yaklaşık 106 milyon TL değerinde 45 banka ve 35 kripto para hesabına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 10 ilde beş ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 38 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Geriye kalan şüphelilerin işlemleri ise hâlen devam ediyor.

Dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu ticareti tespit edildi

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Gaziantep’te banka ve kripto para dolandırıcılığı yaptığı, Adana’da tekne sahiplerini dolandırdığı, Antalya’da tefecilik yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize bir şekilde yürüttüğü belirlendi.

Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli olarak Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma”, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “tefecilik”, “yağma” ve “tehdit” gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı.

106 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, operasyon kapsamında şüphelilere ait; beş mesken, 15 arsa, altı dükkan, 32 araç ile yaklaşık 106 milyon TL değerinde 45 banka ve 35 kripto para hesabına el konuldu. El konulan varlıkların suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı istihbarat ve asayiş birimlerimizi, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik birimlerini, il jandarma komutanlarımızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.”