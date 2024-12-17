Bugün saat 10.45 sıralarında, Orhangazi-Bursa karayolunda Karsak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Adem T. yönetimindeki 16 HK 350 plakalı otomobil, otoban ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Adem T. ve yanındaki bir kadın yolcu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Orhangazi Bursa Karayolu'nda Otomobil Bariyerlere Saplandı (3)

Bayrampaşa’da çit faciası: 2 kişi hayatını kaybetti Bayrampaşa’da çit faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay yeri incelemesi başladı

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, herhangi bir ciddi yaralanma bulunmadığını bildirdi. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Orhangazi Bursa Karayolu'nda Otomobil Bariyerlere Saplandı (2)

Yol trafiği etkilendi, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazanın ardından yol yeniden normal seyrine döndü. Soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İHA