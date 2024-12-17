Bugün saat 10.45 sıralarında, Orhangazi-Bursa karayolunda Karsak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Adem T. yönetimindeki 16 HK 350 plakalı otomobil, otoban ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Adem T. ve yanındaki bir kadın yolcu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yeri incelemesi başladı

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, herhangi bir ciddi yaralanma bulunmadığını bildirdi. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Yol trafiği etkilendi, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazanın ardından yol yeniden normal seyrine döndü. Soruşturma ise devam ediyor.