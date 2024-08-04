İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Barajı mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Bunun üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri de botlarla bölgeye intikal etti. Yapılan aramalarda 2 bin 486 kök Hint keneviri, 500 gram kubar, 10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve fotokapan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.