Orman yangınlarına Azerbaycan desteği: 'BE-200ÇS' görevde!

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine uluslararası destek devam ediyor. Azerbaycan tarafından gönderilen amfibi uçağı, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye katkıda bulunuyor.

Azerbaycan’dan destek

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’ye gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağının yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini duyurdu. İzmir’e gönderilen amfibi uçak, Muğla’nın Ula ilçesi çevresindeki orman yangınlarına müdahale ediyor.

114 ton su ile yangına etkili müdahale

Dünden bu yana yangın söndürme faaliyetlerine katılan amfibi uçak, toplamda 12 kez su ikmali yaparak yangınlara 114 ton su ile müdahalede bulundu. Uçağın, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla aralıksız olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Sürekli müdahale

Azerbaycan’ın uluslararası destek çabaları, Türkiye’nin yangınlarla mücadelesinde önemli bir rol oynuyor. Ekiplerin ve amfibi uçağın, yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.