Türkiye, son günlerde farklı illerinde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla’nın Ula ve Yatağan ilçelerinde meydana gelen yangınlar, bölgedeki madencilerin yoğun çabaları ve kamu-yerel yönetim iş birliğiyle kontrol altına alındı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, madencilerin özverili müdahalelerini takdirle karşıladı.

Madencilerin kahramanca mücadelesi

Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynayan Muğlalı madenciler, insan gücü ve geniş makine parkıyla yangına müdahale etti. Akaryakıt ikmal tankerlerinden ekskavatörlere kadar birçok ekipmanla yangına destek veren madenciler, yangının söndürülmesinde büyük katkı sağladı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, madencilerin bu özverili çabasının takdiri hak ettiğini belirtti.

Madencilik sektörünün yangınlarla mücadelesi

Alimoğlu, Muğlalı madencilerin 2021 yılında 14 gün süren orman yangınlarında da özverili bir mücadele örneği sergilediklerini hatırlatarak, madencilik sektörünün doğal afetlere karşı hızlıca organize olup müdahale ettiğini vurguladı. Madencilik Platformu'nun 18 sivil toplum kuruluşu (STK) ortaklığıyla faaliyet gösterdiğini belirten Alimoğlu, madencilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası da arama kurtarma çalışmalarında önemli bir destek verdiğini söyledi.

Ormanların yeniden canlandırılması için destek

Alimoğlu, yangın sonrası yanan alanların tekrar ormana dönüşmesi için madencilik sektörünün en büyük desteği vereceğini vurguladı. Muğla'nın, Türkiye'nin akciğerleri konumundaki ormanlık alanlarının korunmasının, tüm vatandaşlar gibi madencilerin de öncelikli görevi olduğunu belirtti.