Sözü ve müziği Çağla Kurt’a, aranjesi ise Almanya’da Selçuk Şahin’e ait olan ‘Şeytan Tüyü’ isimli şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Asena, klibi ile de müzikseverlere sürpriz yapacak. Almanya’da başarılı bir iş hayatı sürdüren Asena, eşinin de desteğiyle uzun zamandır hayalini kurduğu bu projeye start verdi.

Klip çekimleri

Ankara’da bulunan Sarnıç Fotoğraf Platosu’nda Halil Güzel’in yönetmenliğinde çekilen muhteşem klip ile Asena, şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Sahnelere dansıyla veda eden Asena, bu kez sesiyle geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Asena, "En büyük hayalim bir gün sesimle dansımı evlendirmekti. Bu evlilikten doğan çocuğun adını da ‘Asena Show’ koymaktı. Şimdi bu hayalim için ilk adımı attım. Şarkımı ve klibimi sizlerin beğenisine sundum" diyerek duygularını ifade etti.

Sahne şovlarına hazır

Asena, Kıbrıs ve Türki Devletleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında sahne almaya hazırlanıyor. 2 saatlik sahne şovunu müzisyenleri ve dansçılarıyla birlikte büyük bir titizlikle tamamlayan Asena, yeni mesleği ile de büyük beğeni topluyor.