TRT'nin düzenlediği "12 Punto" etkinliği, dünya sinema endüstrisinin önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Oscar ödüllü yönetmenler ve yapımcılar, Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak. Masterclasslar, paneller ve sunumlar herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Uluslararası katılım sağlanacak

Fransa, İtalya, Katar, Romanya, Filistin, Karadağ, Yunanistan, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kamboçya, Estonya, Gürcistan, Polonya, Slovenya, Bulgaristan, Kosova, Ukrayna, ABD, Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya, Belçika, Makedonya, Suriye, İran ve Mısır'dan gelen 40'ın üzerinde sinema profesyoneli, etkinlikte yer alacak.

Filistin'deki soykırıma dikkat çekilecek

Bu yıl, Filistin filmleri ve Filistinli sinemacılar, açık hava film gösterimlerinde izleyicilerle buluşacak. Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek ve empati oluşturmak amacıyla düzenlenen gösterimlerde, yönetmen Maha Haj'ın "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever), Kamal Aljafari'nin "Bir Fedai Filmi" (A Fidai Film), Annemarie Jacir'in "Düğün Davetiyesi" (Wajib) ve Mai Masri’nin "3000 Gece" (3000 Nights) filmleri yer alacak. Gösterimlerin ardından Filistinli yönetmenler, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Finale kalan 12 eser arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek. Ödül gecesi, 14 Temmuz'da düzenlenecek ve TRT 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri, Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle senaryolarını geliştirme fırsatı bulacaklar.

"12 Punto Özel" yayını izleyiciyle buluşuyor

7-14 Temmuz tarihleri arasında, her akşam saat 19.00'da TRT 2'de "12 Punto Özel" yayını izleyiciyle buluşacak. Programda finalistlerle röportajlar, etkinlikle ilgili gelişmeler, sinema eleştirmenleriyle programlar ve Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler yer alacak.