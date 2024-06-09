Bunlar da ilginizi çekebilir

Durumu ağır olan M.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve işçi, sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

M.Ö. idaresindeki 02 HE 288 plakalı otomobil, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Şanlıurfa'da bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

ÜSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde takla atan otomobil in sürücüsü ve çarptığı TEDAŞ işçisi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.