Osmanlı Mutfağının Gözdesi Sultani Üzüm Ihracata Hazırlanıyor

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığı'nda oluşturulan komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Manisa il ve ilçelerindeki bağlardan alınan numunelerle belirlenen tarihler açıklandı. Sultani çekirdeksiz sofralık üzümün kesimine 24 Temmuz 2024 tarihinde, ihracatına ise 25 Temmuz 2024 tarihinde başlanacak. Mevlâna (Razaki Tipi) sofralık üzümün ise kesimine 5 Ağustos 2024'te, ihracatına 7 Ağustos 2024'te izin verildi.

Ege sultani üzümü

Ege Sultani Üzümü olarak coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel üzüm çeşidi, Manisa, Denizli ve İzmir'de 1 milyon 100 bin dekar alanda 60 bin üretici tarafından üretiliyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üzüm üreticilerinin bağlarını büyük bir titizlikle hasada hazırladıklarını ve ihracata hazır olduklarını belirtti.

Pestisit analizleri ve yüksek rekolte

"Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" projesi kapsamında yapılan pestisit analizleriyle üzüm üretici bölgelerin pestisit haritası çıkarılıyor. Başkan Uçak, bu sezon geçen sezona göre daha yüksek rekolte beklentisi içinde olduklarını ve 2023 yılında 87 milyon dolar olan çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatını 2024 yılında 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İç piyasada üzüm tüketimi artmalı

Üzümün vitamin ve mineral zenginliği hakkında bilgi veren EYMSİB Başkanı Uçak, iç piyasada da çekirdeksiz sultani sofralık üzüm tüketiminin artması gerektiğini vurguladı. Üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Uçak, özellikle çocukların beslenme çantalarına taze üzüm konulmasını önerdi.

Rusya ve Ukrayna ihracatta ilk sırada

Türkiye’nin çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatında Rusya Federasyonu 2023 yılı verilerine göre 44,5 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Ukrayna 10 milyon dolarlık sultani sofralık üzüm talebiyle ikinci sırada, Polonya ise 9 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Taze üzümde sultani üzümün payı büyük

Türkiye, 2023 yılında taze üzüm ihracatından 134,6 milyon dolar döviz kazandı. Çekirdeksiz sofralık sultani üzüm 87,2 milyon dolarla taze üzüm ihracatının yüzde 65’ini oluşturdu. Red Globe ve Superior üzüm çeşitleri de önemli ihracat kalemleri arasında yer aldı.