Osteoporoz Kadınların Üçte Birini Etkileyen Sessiz Tehdit

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, özellikle 50 yaş üzeri kadınları etkileyen ve kemik kütlesinde azalmaya neden olan bir rahatsızlık. Özel Egepol Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tufan Özdem, hastalığın genellikle omurga ve sırt ağrılarıyla kendini belli ettiğini ve tedavisinde egzersiz, kalsiyum ve D vitamini tüketiminin önemini vurguluyor.

Ağrılarla gelen sessiz hastalık

Dr. Özdem, osteoporozun kemik yapısındaki kalsiyum azalmasına bağlı olarak kemik kütlesinde azalma yarattığını ifade etti. Menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülen bu hastalığın, aynı zamanda iltihaplı eklem romatizmaları, kronik hastalıklar ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörlerle de tetiklendiğini belirtti.

Osteoporozun en yaygın belirtileri arasında omurga ve sırt ağrıları bulunuyor. Dr. Özdem, bu ağrıların zayıflayan kemiklerde oluşan mikro kırıklar sonucu ortaya çıktığını ve zamanla omurgada çökmelere yol açabildiğini ifade etti.

Osteoporozdan korunmanın yolları

Osteoporoz riskini en aza indirmek için düzenli fiziksel aktivite, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenme öneriliyor. Dr. Özdem, süt ürünleri, peynir ve yoğurt gibi kalsiyum deposu besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, güneş ışığına maruz kalmanın D vitamini seviyelerini artırarak kemik sağlığına katkı sağladığını söyledi. Özellikle öğle saatlerinde 15-20 dakika güneşlenmenin faydalı olduğunu dile getirdi.

Düzenli egzersiz ve koruyucu tedbirler

Dr. Özdem, osteoporoz teşhisi konan hastalar için en önemli tedavi yöntemlerinden birinin egzersiz olduğunu vurguladı. Tempolu yürüyüşlerin kemiğin kuvvetini koruduğunu ve kasları güçlendirerek kırık riskini azalttığını söyledi. Omurgasında kırıklar bulunan hastalar için ise düzenli egzersiz programlarının yanı sıra korse tedavisi ve kemik çimentosu gibi uygulamaların ağrıları hafifletmekte etkili olduğunu ekledi.