Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir otizm spor kulübünde otizmli bir gence şiddet uygulayan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medyada yayımlanan darp görüntüleri sonrası harekete geçen bakanlık, sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Şiddet olayının detayları

Görüntüler, otizmli bir gencin eğitim aldığı okulda darp edildiğini ortaya koydu. Bakanlık, olayın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin koordineli bir şekilde hareket ederek, şiddet uygulayan şahsı gözaltına aldığını bildirdi. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“İstanbul’da bir Otizm Spor Kulübü'nde gerçekleştiği tespit edilen şiddet olayının ardından ekiplerimiz emniyet ile iş birliği yaparak hızlı bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan kişi gözaltına alınmış, otizmli gencimiz ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, yargı sürecine müdahil olacak ve şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasını yakından takip edeceğiz.”