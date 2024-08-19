Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk 7 ayında toplam otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldığını ve temmuz ayında ithal otomobillerin pazar payının yüzde 76’ya yükseldiğini açıkladı.

Yerli üretimde gerileme, ithalatta rekor artış

2024 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için yerli üretimde gerileme ve ithal araçlarda rekor artışın yaşandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı verilere göre, ocak-temmuz döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında düşerek 823 bin 636 adete geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 2 azalışla 542 bin 177 adete düştü.

Ticari araç üretimi de darbe aldı

Yılın ilk 7 aylık döneminde ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azaldı. Ağır ticari araçlarda yüzde 18, hafif ticari araçlarda ise yüzde 11 üretim kaybı yaşandı. Bu daralmalar, sektörün genel performansını olumsuz etkiledi.

İthal otomobil satışları yükseliyor

Temmuz ayında otomobil ithalatının pazar payı yüzde 76’ya çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışta, Çin menşeli otomobillere getirilen yüzde 40 ek verginin ardından Çinli markaların pazara rekabetçi fiyatlarla yeni modeller sunmasının büyük etkisi oldu. Yerli otomobil satışları ise aynı dönemde yüzde 6 oranında azaldı.

İhracatta durağanlık

Yılın ilk yedi ayında otomotiv ihracatı, adet bazında yüzde 1 oranında gerileyerek 581 bin 865 adete düştü. Otomobil ihracatında yüzde 1 oranında artış yaşanırken, ticari araç ihracatı yüzde 5 oranında geriledi. Traktör ihracatında ise yüzde 20’lik bir düşüş kaydedildi.