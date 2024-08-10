Trafik yoğunluğu 1.5 Km'yi buldu

Kazaların ardından, Bayraklı Tünelleri'nden geriye doğru yaklaşık 1.5 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, orta ve sağ şeritler üzerinden sağlanmakta. Bu nedenle, güzergahı kullanacak yolcuların daha dikkatli ve sabırlı olmaları öneriliyor.

Güvenlik ve trafik bilgilendirmesi

Gerekli güvenlik önlemleri hızla alınırken, kazadan etkilenen araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Trafik akışında aksamalar yaşanmaması adına yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.