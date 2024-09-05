Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP), iş dünyası ve yatırımcılar için önemli bir yol haritası olarak görülüyor. Program, mevcut ekonomik koşullarda daha makul hedefler sunduğunu ifade etse de, bazı hedeflerin yeterince gerçekçi olmadığı değerlendirilmektedir.

Enflasyon ve ekonomik büyüme

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, ülkemizin öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, dezenflasyonist politikaların izlendiği bir süreçte büyümenin daha düşük seviyelerde kalması beklenebilir. Bu süreçte, niteliksel büyümeyi teşvik eden adımların ihmal edilmemesi gerekmektedir. Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ile yeşil ve dijital ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, OVP’nin temel politika alanları arasında yer alıyor. Bu unsurların, sanayimizin uluslararası rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceğine inanıyoruz.

Finansman ve yapısal reformlar

Reel sektörün finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkânlarının artırılması, yatırım koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yapısal reformların, OVP’nin başarısı için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Yapısal reformlarla desteklenmeyen bir OVP, eksik kalacaktır.

Adalet sistemi ve eğitim

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında, iyi işleyen bir adalet sistemine vurgu yapılması önemlidir. Ekonomik iyileşme ve güven, hukukun üstünlüğü, öngörülebilirlik ve şeffaflık ile sağlanabilir. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın, değişen dünya dinamiklerine uyumlu nitelikli insan gücüne dayandığını hatırlatırız.

İş dünyasının rolü

OVP’nin kararlılıkla uygulanmasında herkesin rolü bulunuyor. Kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerinin kararlılıkla uygulanması gerekmektedir. İş dünyası olarak, ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi, refah seviyesinin artması ve gelir dağılımının adil olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz