Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Hamza E. isimli çocuk, 2’nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2’nci katında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Dengesini kaybetti

Mahmut (32) ve Merve (25) çiftinin tek çocuğu olan Hamza E., oturma odasında oyun oynarken pencereye tırmandı. Tırmandığı pencerede dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü. Olayın ardından hızlı bir şekilde olay yerine gelen ambulans, Hamza E.’yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Sağlık durumu ciddi

İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Hamza E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Çocuk, daha ileri tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.