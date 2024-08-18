Üretime destek ve yereli korumak amacıyla her yıl Barbaros köylüleri tarafından düzenlenen Oyuk Festivali bu yıl 23-24-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre Festivalin teması ise ‘boru’ ve ‘şapka’ olacak. Aktivist Kuaför Harun Cici, Urla’da düzenlenen Barbaros Oyuk (Korkuluk) Festivali’nde doğayı şapkalara taşıyacak. 23 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da Köy Meydanı’nda çocuklarla buluşacak olan Cici şapka tasarımları yaparak, doğanın önemine dikkat çekecek.

Aktivist Harun Cici, bu festivalde olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Ben orada çocuklarla birlikte doğadan kurumuş ot, çiçek gibi ürünleri toplayıp şapkalara tasarımlar yapacağım. Bu noktada çocuklara tarımın ve üretimin önemini aşılayacağız. Çünkü dünya çoğalmayan tek şey topraktır. Toprak yoksa hayat yoktur. Bu felsefeyle ben 20 senedir köy festivallerine katılıyorum ve düzenliyorum. Bu festivalde doğayı tema olarak alıyoruz. Çocuklar geleceğimiz ve doğa baş tacımız. Oyuk festivalinde çocuklara doğanın bize verdiği nimetleri göstermek istiyorum. Zaten Oyuk Festivali’nin amacı tarladaki başakların korunmasıdır. Rusya ve Ukrayna savaş halinde olmasına rağmen dünyaya buğday satıyor. O buğdayların da Türkiye üzerinden gitmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda kooperatifçiliğin ve toprağı sahiplenmenin önemini görüyoruz. Türkiye’de ise her yer betona dönüştü. Her şey gördüğünüz gibi dönüp dolaşıp doğaya bağlanıyor. Bu sebeple bu festivalde çocuklarla olmak bana onur veriyor. Sanatçı arkadaşlarımla bir algı yaratabiliyorsak ne mutlu bana diyorum” diye konuştu.

Çiçekçiler Odası’na çağrı

Çiçekçiler Odası’na da çağrı yapan Harun Cici, “Kullanılmayan kuru çiçek ve atık çiçekleri bize ulaştırabilirler. Bizler bunları geri dönüştürerek çok güzel işler yapacağız. Diğer STK’lara, seçilmişlere, atanmışlara herkese sesleniyorum ve desteklerini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.