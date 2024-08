Microsoft, ikonik gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires'ın mobil versiyonunun çıkış tarihini duyurdu. Age of Empires Mobile, 17 Ekim 2024 tarihinde Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Mobil versiyon, PC ve Xbox sürümlerinde bulunmayan çeşitli yeniliklerle geliyor. Bu haber, Age of Empires serisinin hayranları için heyecan verici gelişmeler sunuyor.

Çıkış tarihi açıklandı

Microsoft'un klasik strateji oyunu Age of Empires, mobil cihazlar için yenilenen bir sürümle geri dönüyor. Age of Empires Mobile, 17 Ekim 2024 tarihinde Android ve iOS platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyun, eski tarzı korurken, mobil oyun deneyimine uygun olarak yeniden tasarlandı. Bu tarih, Age of Empires serisinin hayranları için sabırsızlıkla beklenen bir an olacak.

Mobil versiyonunda yenilikler var

Age of Empires Mobile, PC ve Xbox sürümlerinde bulunmayan bazı özel özelliklerle geliyor. Mobil versiyon, çoklu tek oyunculu modlar sunarak oyunculara farklı bir deneyim yaşatacak. Ayrıca, mobil sürümde, gerçekçi ve etkileşimli arazi ve hava koşullarıyla karşılaşacak olan oyuncular, büyük ölçekli kale kuşatmaları ve stratejik savaşlar yapabilecek. Oyuncular, gerçek zamanlı mikro kontrol ve çok boyutlu savunma sistemleriyle stratejik yönetim becerilerini test edebilecekler.

PC ve Xbox sürümlerinden farklı

Age of Empires Mobile, PC ve Xbox sürümlerinden farklı olarak, savaş öncesi özellikler ve 1v1 savaş desteği sunacak. Timi Studios tarafından geliştirilen bu sürüm, mobil oyun deneyimine özgü olarak daha dinamik ve etkileşimli bir oyun ortamı sağlayacak. Bu özellikler, mobil oyuncuların stratejik becerilerini daha derinlemesine geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Mobil için ön kayıtlar başladı

Age of Empires Mobile için ön kayıt işlemleri başlamış durumda. Oyuncular, oyunun resmi sitesinden ön kayıt yaptırarak, çıkış gününde oyuna erişim sağlayabilirler. Ayrıca, ön kayıt yaptıran oyuncular, bazı ekstra oyun içi kaynaklar ve eşyalar kazanma şansına sahip olacaklar. Bu ön kayıt fırsatı, hayranların oyun çıkmadan önce avantajlı bir konumda olmalarını sağlayacak.

Age of Empires 2024

2024, Age of Empires serisi için oldukça önemli bir yıl olacak. Age of Mythology'nin remake sürümü olan Age of Mythology: Retold, 4 Eylül’de Steam ve Xbox platformlarında yayınlanacak. Premium Sürümünü satın alan oyuncular, oyuna yedi gün önceden erişim sağlayabilecekler. Ayrıca, ilk gün itibarıyla Xbox Game Pass aboneleri için erişime açılacak.