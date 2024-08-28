Bodrum yaz gecelerine damga vuran etkinliklerden biri, ünlü DJ Ozan Doğulu'nun performansı oldu. 27 Ağustos 2024 akşamı Bodrum'un gözde mekanlarından Club Catamaran'da sahne alan Doğulu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Fenomen Şarkılarla Coşkulu Anlar

DJ kabininde yerini alan Ozan Doğulu, setine başlamasıyla birlikte mekanı dolduran kalabalığı anında hareketlendirdi. Özellikle hit parçalarla dolu setlisti, dinleyicileri bir an bile yerinde oturtmadı. Gecede, nostaljik hitlerden günümüzün en popüler şarkılarına kadar geniş bir repertuvar sunan Doğulu, sahne enerjisiyle de büyük beğeni topladı.

Kardeşi Kenan Doğulu'ya Sürpriz

Ozan Doğulu, geceye damga vuran anlardan birini de kardeşi Kenan Doğulu'nun şarkılarına yer vererek yaşattı. Kenan Doğulu'nun unutulmaz hitleri, Ozan Doğulu'nun setine nostaljik bir hava katarken, dinleyiciler bu sürprizle daha da coştu. Özellikle "Tutamıyorum Zamanı" ve "Çakkıdı" gibi klasikleşmiş şarkılar, gece boyunca yankılandı.