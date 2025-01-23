Ozan Güven ve Büşra Develi, 2017'de büyük ses getiren Fi dizisinin ardından 8 yıl sonra yeniden bir projede bir araya geldi. Tabii platformunda yayınlanacak Benden İçeri dizisi için çekimler başladı. Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlenirken, başrollerde Ozan Güven ve Büşra Develi yer alıyor.

Yeniden partner oldular

Fi dizisinde Can Manay ve Bilge karakterlerine hayat veren ikili, bu kez bambaşka rollerde izleyici karşısına çıkacak. Ozan Güven, dizide psikiyatr Adnan rolünü canlandıracak. Her danışanın 3 bölüm yer aldığı dizide, Büşra Develi de iş kadını Hande karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Büşra Develi ayrıca, Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile birlikte rol alacak. Develi, bu projede komiser Çiğdem karakterini canlandıracak.