Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık bir yıldır ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı tartışmaların ardından, sosyal medya hesaplarına erişemediğini duyurdu. Özcan Deniz, X (Twitter) ve YouTube hesaplarının Deniz Film bünyesinde olması nedeniyle, ağabeyinin sahip olduğu şirket tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Özcan Deniz, X ve YouTube hesaplarına artık erişimi olmadığını ve hesap bilgilerini eski sosyal medya sorumlusunun Deniz Film'e verdiğini açıkladı. "Bu saatten sonra bu hesaplardan yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılmamaktadır" ifadelerini kullanan Özcan Deniz, hesap şifrelerine ulaşamadığını ve sosyal medya hesaplarının Deniz Film tarafından yönetildiğini vurguladı.

Ailevi gerilim ve paylaşımlar

Özcan Deniz, uzun süredir menajerliğini yapan ağabeyiyle yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kendisinin ve ailesinin yaşadığı zorlukları anlatan Deniz, "Kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu. Daha sonra, eşinin ve oğlunun yer aldığı bir paylaşım yaparak "Benim tek ailem" ifadesini kullandı.