Karaman’ın Gevher Hatun Mahallesi’nde meydana gelen üzücü bir olayda, 44 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Dilek Mavi Öztürk, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, Fetih Konutları'ndaki dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Öztürk, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulunarak sağlık ekiplerine bildirildi.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalbi duran öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekibi, olayın yaşandığı dairede gerekli incelemeleri yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor