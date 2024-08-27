Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ahlat’ta bir araya gelmelerine ilişkin “Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDA PAR'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi. Verdi ki; yeni tartışmalar başlasın, yeni gerilimler olsun ve esas mesele bir kenarda unutulsun. O fotoğrafın utancını, o fotoğraftakilerin birbiriyle olan çelişkilerini, belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde zihnime not ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki toplantıda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, milletvekilleri, parti kurmayları ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. Toplantıda, 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda gündeme alınması planlanan bazı konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan Özgür Özel, Erdoğan ile Bahçeli’nin Ahlat’ta görüşmelerine değindi. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde gerçekleşen görüşmeye dair konuşan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl sonra Ankara dışında ilk kabine toplantısını yaptı Ahlat'ta. Ahlat'a toplantı yapmaya değil; fotoğraf çektirmeye, mesaj vermeye değil, verdiği mesajlarla yeni tartışmaları başlatmaya gitmiştir. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde, oranın ruhuna uygun bir konuşma yerine eski polemikleri özleyen ve bizi tartışmalara çekmeye çalışan bir konuşma yaptı. Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDA PAR'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi. Verdi ki; yeni tartışmalar başlasın, yeni gerilimler olsun ve esas mesele bir kenarda unutulsun. O fotoğrafın utancını, o fotoğraftakilerin birbiriyle olan çelişkilerini, belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde n lot ediyorum, zihnime, kalbime emanet ediyorum. Ama o gün oradaki tonun, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı yerin bir tuzak olduğunu da bütün yol arkadaşlarımın bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

“Birileri bekliyor ki tartışalım, kendi içimize düşelim”

Özel, “Birileri bekliyor ki tartışacağız, birileri bekliyor ki, kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız, milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki; birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen, sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma, biz biriz, beraberiz, kararlıyız, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz” diye konuştu.

“Sosyalist Enternasyonel'i tüzük kurultayımıza davet ettik”

“CHP demokratikleşecek Türkiye demokratikleşecek, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek Türkiye değişecek, Türkiye'de iktidar değişecek Türkiye'deki insanların geleceği değişecek” diyen Özel, şunları söyledi:

“İkinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal'in başkanlık divanında verdiğimiz bir önerge ile, tüzük kurultayımızın toplantısına Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle birlikte çalışacaklar. Tüzük değişikliklerimizi dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar, gerektiğinde konuyu orada açacaklar, anlatacaklar. Programla ilgili ortaya koyacağımız yol haritasına tüm dünyadan başarılı örneklerle ve deneyimlerle katkılar sağlayacaklar.”