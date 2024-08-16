CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki olağanüstü toplantı sırasında çıkan kavgaların ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yaşanan olayları 'rezalet' olarak nitelendiren Özel, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Şiddeti normalleştiremeyiz”

Özel, Kurtulmuş’a, olayların bu noktaya gelmesinde Meclis Başkanı olarak inisiyatif alması gerektiğini ifade etti. "Bu şiddeti normalleştiremeyiz" diyen Özel, adil bir şekilde sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bir idare amirinin şiddet uygulamasının izah edilemez olduğunu söyledi.

Artan şiddete karşı tepki

Özel, Meclis’teki artan şiddet olaylarına karşı dur denilmesi gerektiğini belirtti ve CHP’nin bu konuda yapması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Meclis’teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda, bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini ifade etti.