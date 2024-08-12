UKOME'nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) belirlediği servis ücretleri, bazı özel okullar tarafından dikkate alınmayarak fahiş artışlarla karşılaşıyor.

UKOME tarifesine uyulmuyor

UKOME'nin belirlediği tarifeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için en kısa mesafedeki servis ücreti yaklaşık 23 bin lira, en uzun mesafedeki ücret ise yaklaşık 55 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak, bazı özel okullar, sundukları ekstra hizmetleri gerekçe göstererek bu fiyatları 70 bin liralara kadar çıkarmış durumda. Geçen yılki zam oranının yüzde 16 olduğu, ancak bazı özel okullarda bu oranın yüzde 80’e kadar yükseldiği belirtiliyor.

Bazı özel okulların servis ücreti netleşmedi

Birçok özel okulun servis ücreti henüz netleşmiş değil. Ancak, zincir bir özel okulda geçen yıl 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti, bu yıl 71 bin liraya çıkarılmış durumda. Bu durum, özel okullarda servis ücretlerinde büyük bir artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

Servis şoförleri, UKOME'nin belirlediği yüzde 16'lık zam oranını yetersiz buluyor. Artan yakıt, bakım ve diğer operasyonel giderlerin bu zammın üzerinde bir artış gerektirdiğini belirten şoförler, rekabetçi bir ortamın sağlanamadığını ve maliyetlerin artmasının, servis ücretlerine yansıdığını ifade ediyor.